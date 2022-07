Prijs zonnebrandcrème loopt op tot 20 euro, dit is waarom

"Maar let op", zegt Moers, "45 procent van de producten zijn daar permanent in de aanbieding. Zoals ook nu het geval is in sommige drogisterijen met de actie 1 + 1 gratis. Als het niet in de aanbieding is, betaal je sowieso te veel en ben je eigenlijk dom als je het op dat moment koopt."

'Koop alleen in de aanbieding'

Dat beaamt de Consumentenbond. Zij stellen dat je een 'dief van je eigen portemonnee' bent als je de crèmes niet in de aanbieding koopt.

Nederland is daarmee een 'aanbiedingenland' geworden, zegt Moers, waarbij je dit soort producten nooit meer moet kopen als het de 'normale' prijs heeft. "In Duitsland is dezelfde zonnebrandcrème veel goedkoper. Daar zie je de échte prijs van het product en hebben ze nauwelijks aanbiedingen. De Nederlandse consument vindt aanbiedingen nou eenmaal leuk, wat dus een hele rare toestand veroorzaakt."