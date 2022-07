Opnieuw grensoverschrijdend gedrag Amsterdams studentencorps

Op een video op Dumpert is een van de speeches te zien waarin vrouwen 'hoeren' worden genoemd. Als het publiek 'hoer' scandeert, antwoordt de man die de speech geeft: "Exact mannen, jullie beginnen ze een beetje te herkennen."

Herendiner

Het was een van de vele vrouwonvriendelijke uitspraken die gisteren werden gedaan tijdens de viering van het 34ste lustrum. Tijdens de speeches van het zogeheten herendiner gingen meerdere mannelijke leden hun boekje te buiten. Zo werden vrouwen 'sperma-emmers' genoemd en werd gezegd 'de nekken van vrouwen te zullen breken' om hun 'lul erin te steken'.

Honderden leden reageerden vandaag geschokt op de speeches. "We zijn klaar met dit seksisme", staat in een ondertekende brief, onder meer in handen van AT5. "We horen de mannen al denken, 'het is maar een grap'. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig."