Politie: kano Veluwemeer kapseisde, geen andere partijen betrokken

De afgelopen dagen hebben rechercheurs onderzoek gedaan naar het noodlottige kano-ongeluk. "Door deze uitkomst is er geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek", zegt de politie.

Wat er exact is gebeurd en hoe dit is gebeurd, is volgens de politie lastig aan te geven. "We zullen daar misschien wel nooit achter komen." Rechercheurs hebben bij het onderzoek onder meer gekeken naar mogelijke sporen van schade aan de kano.

Zoektocht

De hulpdiensten werden donderdag rond 15.00 uur gewaarschuwd dat een kind te water was geraakt. Vervolgens werd een 7-jarig meisje uit het gezin gevonden op de boei. Later bleek dat zij de enige overlevende was van het ongeluk.