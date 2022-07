Heimwee op je 45ste: 'Op dag drie van de vakantie dacht ik, wat doe ik hier?'

Volgens Vingerhoets is Ilona zeker niet de enige die als volwassene last heeft van heimwee.

"Het is lastig om cijfers te noemen, want het is niet zo dat je met heimwee naar een psycholoog gaat. Meestal los je het op door niet of weinig op vakantie te gaan. Ik ken ook mensen met heimwee die om die reden ieder jaar naar een camping 30 kilometer verderop gaan, en om de dag naar huis rijden met als smoes om de planten water te geven."

Heimwee als liefdesverdriet

Vingerhoets ziet heimwee als een 'reactieve depressie'. "Het is te vergelijken met rouw of liefdesverdriet. Je bent als het ware verliefd op je thuissituatie."

Heimwee manifesteert zich volgens Vingerhoets op verschillende niveau's. Lichamelijk zie je dat mensen vaak niet kunnen slapen of eten. Op emotioneel vlak worden mensen passief, hebben ze nergens zin in, ze nemen geen initiatief en kunnen nergens van genieten. Qua gedrag zie je soms dat mensen veel huilen, zich terugtrekken en niet meer meedoen met de rest van het gezelschap. En op cognitief niveau, dus in je brein, is heimwee te vergelijken met liefdesverdriet. Mensen gaan hun thuissituatie idealiseren. Thuis is perfect, en de plek waar ze nu zijn is dat niet."

Heimwee ontstaat als mensen ten eerste de oude plek niet los kunnen laten en daarnaast niet kunnen integreren in de nieuwe plek. "Vaak zie je dat als het eerste fout gaat, het tweede al helemaal niet lukt."