Dronken man rijdt zonder helm op gestolen motor op A58

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, aldus de politie. Agenten gingen poolshoogte nemen nadat ze de melding hadden kregen dat er iemand zonder helm over de vluchtstrook reed.

De verdachte ging onderuit met de gestolen motor toen hij de afslag bij Bavel nam en werd niet veel later aangehouden. De motor waarop hij reed, was gestolen in Tilburg.