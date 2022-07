Druilerige dag na reeks hete dagen? Klimaatsceptici grijpen hun kans

"Maar net zoals in Zuid-Europa wordt gewaarschuwd voor extreme temperaturen, gebeurt dat in Nederland ook", zegt Erasmus. "En dinsdag was het 39,5 graden, dat is extreem." Het Nationaal Hitteplan is dan nodig om de negatieve gezondheidseffecten voor vooral ouderen en chronisch zieken te beperken. "Ook al is het maar twee dagen heet, het blijft heet op die dagen, en dat heeft gezondheidsgevolgen voor sommige mensen. Je moet daarvoor waarschuwen."

Dat twee dagen na zo'n hete dag dan een relatief koudere dag volgt, zegt dan niets over het gevaar van zo'n extreem warme dag. "Daar gaat het niet om. Tijdens de hete dagen hadden we te maken met een hogedrukgebied. We zitten op dit moment in een andere luchtsoort. We hebben te maken met hoge- en lagedrukgebieden die over het land trekken, wat ook kan zorgen voor koudere dagen."

Klimaatsceptici

Maar zo'n druilerige dag na zulke warme dagen veroorzaakt bij sommige mensen toch verbazing. Vooral klimaatsceptici, mensen die betwijfelen of de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, zien hun gelijk bevestigd. Een foto van een grijze lucht met de tekst 'hittegolf?' past daar dan goed bij.