Ophef na arrestatie man zonder onderbenen: 'Verdachte verzette zich'

Op vragen van RTL Nieuws meldt de politie in Limburg: "De politie kreeg woensdagavond een melding van verschillende vernielingen in Hoensbroek. Er zouden ramen zijn ingegooid met keien en een bloempot. De medewerker die op de videobeelden te zien is, trof daar de verdachte aan op een scootmobiel en wilde hem aanhouden. Daarop werd de hondengeleider door de verdachte uitgescholden en die wilde vluchten. Dit werd verhinderd door de agent waarna de verdachte viel. Op dit moment beginnen de beelden van de video die veelvuldig via social media gedeeld wordt."

'Gevorderd los te laten'

De politie wijst erop dat 'de verdachte duidelijk gevorderd wordt om los te laten'. "De verdachte weigert meermaals mee te werken, waardoor de medewerker zich genoodzaakt ziet om geweld toe te passen om de situatie onder controle te krijgen."

"Geweld mag alleen worden gebruikt als er geen andere opties meer zijn", zegt de woordvoerder ook. "Aan het gebruik van geweld gaat zo veel als mogelijk een waarschuwing vooraf."