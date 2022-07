Ook lichaam kind (5) gevonden na kanodrama Veluwemeer

De zoektocht naar het Duitse gezin dat gisteren in de problemen kwam tijdens een kanotocht op het Veluwemeer, is tot een treurig einde gekomen. Het lichaam van het kind dat nog vermist was, een 5-jarig meisje, is zojuist gevonden. Dat meldt de politie.

De lichamen van de moeder (32) en vader (42) werden gisteren al gevonden. De zus (7) heeft het drama als enige van het gezin overleefd. Zij ligt nog in het ziekenhuis. het gezin komt uit Wuppertal, Duitsland. De hulpdiensten werden gisteren rond 15.00 uur gewaarschuwd dat een kind te water was geraakt. Vervolgens werd een 7-jarig meisje uit het gezin gevonden op een boei. Lichamen van de ouders gevonden Rond 15.40 uur werd het lichaam van de moeder gevonden en uit het water gehaald bij het eiland De Ral. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie werd snel duidelijk dat nog meer mensen in het water lagen. Daarop werd met onder meer helikopters en reddingsboten gezocht naar de vader en het andere kind. Eerder vanochtend werd bekend dat ook het lichaam van de vader gisteravond rond 22.00 uur is gevonden. Bekijk hier de beelden van de zoekactie van gisteren: Bekijk deze video op RTL XL Zoekactie weer opgestart Vandaag werd opnieuw met onder andere een helikopter en reddingsboten gezocht naar het kind dat nog vermist was. Volgens de kustwacht zou het gaan om een 5-jarig meisje. De kans dat het kind levend teruggevonden zou worden, werd vandaag al als zeer klein beschouwd. Oorzaak niet duidelijk Onduidelijk is nog waardoor het gezin in moeilijkheden kwam. Aangenomen wordt dat ze één kano hebben gehuurd en dat die door onbekende redenen water heeft gemaakt, 'bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen', of dat de kano is omgeslagen, zei een woordvoerder van de kustwacht eerder. De gezinsleden droegen geen reddingsvesten.