Vrouw overleden en man zwaargewond in Rotterdam, mogelijk na val uit raam

Bij een woning in de Wolphaertsbocht in Rotterdam heeft de politie vanochtend een dode vrouw en een zwaargewonde man aangetroffen. Wat zich in de woning heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. Afgelopen zondag kwam in dezelfde straat een baby om het leven door een steekpartij.

Daarvoor zit een 22-jarige militair vast, hij is de vader van het kind. De politie denkt dat er geen verband is tussen beide zaken. Uit raam gevallen De politie heeft rond 07.05 uur een melding gekregen dat een vrouw uit een raam zou zijn gevallen aan de Wolphaertsbocht in de wijk Charlois. Zij werd aan de voorkant van de woning gevonden. Reanimatie mocht niet meer baten. Achter de woning werd een zwaargewonde man gevonden. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing doet momenteel sporenonderzoek. Mensen die iets hebben gezien, wordt gevraagd de politie te bellen. Lees ook: Verdachte doodgestoken baby in Rotterdam is vader van het kindje