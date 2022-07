Rechter ontslaat Sywert van Lienden bij eigen mondkapjesstichting

Volgens de rechtbank benadrukte de bestuurders, en dan vooral Van Lienden, naar buiten toe dat ze zich 'belangeloos met SHA inzetten voor de zorg'. Maar het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv was daarbij niet helder, aldus de rechters.

Een van de deals voor de levering van mondkapjes die gesloten werd, was met het ministerie van Volksgezondheid. Van Lienden zei in een eerdere zitting dat het juist de overheid was die het via commerciële levering wilde regelen. Hij ontkende dat de oprichting van SHA vanaf het begin al een eigen belang diende.

Controverse

Ook meldde de voormalig bestuurder meermaals in de rechtbank dat hij privé zwaar is getroffen door de controverse die is ontstaan. Die maatschappelijke controverse is door toedoen van Van Lienden en Damme zelf ontstaan, zegt de rechtbank nu.

"Pas nadat in de media aandacht was besteed aan de betrokkenheid van de commerciële bv bij de mondkapjesdeal en aan de dubbelrol die de bestuurders daarbij hadden gespeeld, hebben ze daarover meer duidelijkheid verschaft. Dat zij dit vanwege geheimhoudingsverplichtingen niet eerder konden doen, is niet gebleken."