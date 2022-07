Politie onderzoekt of dolfijnklimmer strafbaar feit beging

De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op een spitssnuitdolfijn klom is aangehouden. Ze wordt verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie. De vrouw meldde zich gisteren zelf bij de politie na een oproep. Onderzocht wordt of het strafbaar is wat ze heeft gedaan.

De actie van de vrouw was vastgelegd en de videobeelden en de kritische commentaren gaan rond op internet. "We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op social media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet", meldt de politie verder. Bekijk deze video op RTL XL De spitssnuitdolfijn, een walvissoort, dreigde dinsdag aan te spoelen, maar badgasten bij Zandvoort konden hem keren richting de zee. Terwijl andere zwemmers het dier terug probeerden te leiden richting open zee, greep de vrouw het dier beet en klom op diens rug. Op de beelden is te horen dat omstanders de vrouw hardop bekritiseren en uitschelden. "Doe eens normaal jij", klinkt het meermaals. Heel verontrustend SOS Dolfijn noemde de aanwezigheid van de walvissen bij Zandvoort 'heel verontrustend'. "Dit zijn tandwalvissen en die horen niet in de Noordzee. Het zijn diepzeedieren." Reddingsteams proberen tussen de kust en de dieren te blijven en zo te voorkomen dat ze stranden. "Als dat gebeurt zijn ze ten dode opgeschreven. Ons doel is om de dieren te laten omkeren zodat ze zelf de Noordzee uitzwemmen", zei een woordvoerder van de hulporganisatie.