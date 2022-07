Militaire steun aan Oekraïne staat onder druk: magazijnen Defensie bijna leeg

De behoefte en wens om Oekraïne te steunen is er wel, benadrukt Van der Maat. "Maar onze garage is niet oneindig vol. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen."

'Impact op onszelf steeds groter'

Als voorbeeld noemt Van der Maat de Nederlandse pantserhouwitsers, achttien in totaal, die aan het Oekraïense leger werden gegeven. "Dan zie je al de impact op onze eigen geoefendheid. Die impact op onszelf zal steeds groter worden."

De bewindsman spreekt van 'een dilemma'. "Hoe ver ben je bereid te gaan?" Van der Maat wijst erop dat de oorlog in Oekraïne ook 'rechtstreeks onze belangen' raakt.