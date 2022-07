KLM: niet mogelijk om vandaag met ruimbagage over te stappen op Schiphol

De oorzaak is een storing van het bagagesysteem die zich gisteren voordeed op Schiphol, laat een woordvoerder van KLM aan RTL Nieuws weten. Vanwege die storing heeft KLM namelijk veel bagage gisteren niet kunnen verwerken.

'Ruimte om problemen op te lossen'

"Hierdoor hebben we alle passagiers die via Amsterdam vandaag doorreizen naar een andere bestemming gevraagd alleen met handbagage te komen. Dit geeft ons de ruimte in het systeem van Schiphol om de problemen van gisteren op te lossen."