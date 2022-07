Ja, het is warm, maar niet klam: lage luchtvochtigheid maakt het draaglijk

Maar, waarschuwt Middendorp: alleen als je in de schaduw bent. "Als je pal in de zon gaat zitten, is de gevoelstemperatuur natuurlijk alsnog een stuk hoger."

Zowel de lucht als de grond is droog

Dat de lucht nu zo droog is, komt doordat het al weken extreem droog is in het zuidwesten van Europa.

"Zowel de lucht als de grond is droog. Zeker in Frankrijk is het extreem. Die hete, droge lucht komt dus onze kant op. Vaak zeggen mensen dat de Spaanse hitte beter te verdragen is dan de Nederlandse. Dat komt doordat de lucht in Spanje altijd een stuk droger is. Die Spaanse droge hitte hebben wij nu dus ook. Het voelt daarmee mediterraans aan."

In Scheveningen waren het vandaag Spaanse taferelen. Er werd volop gezwommen en genoten in de zon. Bekijk hieronder de beelden: