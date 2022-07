Wielrenner (55) overleden, waarschijnlijk op stilstaande bestelbus geklapt

De bestelbus stond stil om een pakketje af te geven, aldus de woordvoerder. De bestuurder bleef ongedeerd. Hij is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en is op zoek naar getuigen. Met name mensen die mogelijk iets vanaf het water hebben gezien worden opgeroepen zich te melden. "Het is namelijk een straat waar weinig huizen staan", aldus de woordvoerder.