Smogalarm voor hele land en iedereen kan er last van krijgen: maar wat betekent dat?

Je kunt op deze website dus bekijken waar de luchtkwaliteit in Nederland het slechtste is. Zo is er te zien dat voor smog door ozon weinig verschil is tussen de stad en het platteland. Zo zijn de concentraties smog door ozon in Limburg soms hoger dan in Amsterdam.

5. Hoe lang blijft de smog hangen?

Morgen is er opnieuw kans op smog, maar volgens het RIVM zullen de concentraties wel lager zijn dan vandaag. Daarom geldt er voor morgen een smogwaarschuwing, in plaats van een smogalarm. In de loop van morgen neemt de kans op regenbuien toe, wat ervoor zorgt dat de ozonconcentraties geleidelijk omlaag zullen gaan en waarschijnlijk donderdag onder de waarschuwingsdrempel zakken.