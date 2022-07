Buurt in shock na dood baby: 'Vreselijk wat moeder en kind is overkomen'

Veel vragen

Volgens buurtbewoners is de militair de vader van het kind, iets wat de marechaussee niet wil bevestigen. Voor de woning, waar gisteren tot laat sporenonderzoek is gedaan, verzamelen zich de hele dag buurtbewoners. Ze zoeken troost bij elkaar, leggen knuffels en bloemen neer. Er zijn veel vragen. Wat ging er in die woning mis? Draaide de 22-jarige militair door?

"Dit is voor de moeder en haar baby", zegt Sasha Gokoel met natte ogen terwijl ze een beertje voor de deur legt. Ook zij zag het drama van een afstand gebeuren. "Ik was aan het koken toen ik gegil van de moeder en oma hoorde, recht tegenover mijn appartement. 'Mijn kindje, mijn kindje', klonk het. Afschuwelijk, het gegil ging door merg en been", zegt Sasha. "De zon schijnt, maar ik kan niet meer genieten van de zomer. Vreselijk dat je getuige bent van zoiets afschuwelijks. Van zo'n laffe daad."