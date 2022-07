Naar het strand? 'Vertrek vroeg en neem water, eten en paraplu mee'

Ga je de komende dagen naar het strand? Vertrek dan op tijd, neem voldoende water mee en neem een paraplu mee. Dat adviseert de ANWB, die verwacht dat veel Nederlanders verkoeling zullen gaan zoeken aan zee, wat kan leiden tot veel en lange files op de wegen richting de badplaatsen. "In de auto, in de hitte in lange files staan is geen pretje."

Dat zegt de ANWB. "Alle hulpdiensten zijn de komende dagen extra alert om gestrande reizigers hulp te bieden, maar ook zij moeten deze extreme hitte ondergaan." Paraplu De verkeersdienst geeft reizigers verder als advies om voldoende drinkwater en eten in de auto te hebben en kinderen en huisdieren uit de zon te houden, bijvoorbeeld door het achterzijraam van de auto af te dekken. Daarnaast geldt het advies om een paraplu mee te nemen ter bescherming tegen de brandende zon in het geval van pech. Morgen worden temperaturen verwacht van rond de 30 graden, in het zuiden zelfs 30 tot 35 graden. Dinsdag stijgt het kwik naar verwachting naar waarden tussen 33 en 37 graden in het midden en zuiden van het land. Bekijk hier hoe warm het bij jou is: Hitteprotocol  Vanwege de hitte stelt Rijkswaterstaat vanaf maandag 10.00 uur een hitteprotocol in. Dat betekent dat mensen die met pech langs de weg staan, daar zo snel mogelijk worden weggehaald. Ook treedt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan in werking. Op beide dagen is wegens de hoge temperaturen code geel van kracht, mogelijk wordt dat later nog gewijzigd naar oranje. Lees ook: Nationaal hitteplan treedt morgen in werking