Bosbranden teisteren Zuid-Europa, ook Nederland zet zich schrap

Nederland kende in het verleden een gematigd risico op natuurbranden. De normaal gesproken milde winters én milde zomers geven meestal geen groot risico op het aanwakkeren van vuur. In mediterraanse landen, zoals Portugal, Spanje en het zuidoosten van Frankrijk, met koude winters en warme zomers, is de kans daarop veel groter. De grootste verwekkers van vuur zijn immers droogte, warmte en wind.

Verandering klimaat

Maar, dat gematigde risico bestaat niet langer, gezien de rapporten van VN-klimaatpanel IPCC en de KNMI-klimaatscenario's. Hans Hazebroek doet voor het Nederlands Instituut Publiek Veiligheid (NIPV) onderzoek naar natuurbranden en natuurbrandbeheersing. "In Bordeaux staan duizenden hectaren natuur in brand en ook wij moeten ons daarop voorbereiden", zegt hij. "In Nederland groeien we langzaam toe naar het klimaat dat heerst in Zuid-Frankrijk. Onze zomers worden langer en droger."