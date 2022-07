Stranden dicht om haai in Spanje: dit moet je doen als je oog in oog komt

"De makreelhaai jaagt normaal gesproken op makreel, en laat mensen met rust. Maar het is een serieus roofdier, een soort waar je respect voor moet hebben. Er zijn tot nu toe wereldwijd 9 gevallen bekend waarbij de makreelhaai een mens heeft gebeten."

"Normaal gesproken zwemt deze soort niet in ondiep water (minder dan 5 meter, red.), maar nu is dit exemplaar toch redelijk in de buurt van het strand gezien. Dat betekent dat er iets aan de hand is: waarschijnlijk is het dier ziek of verzwakt. Vaak zie je dan dat ze een paar dagen later dood aanspoelen."

"Ik denk dat het besluit om de stranden af te sluiten genomen is vanwege de haaienbeet in Egypte, waar onlangs een toerist om het leven kwam. Dat was namelijk dezelfde soort, maar normaal gesproken laten die mensen gewoon met rust. Een haaienbeet is zeer zeldzaam."