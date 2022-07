Lange periode van extreem hoge temperaturen door hittekoepel

Volgens klimaatwetenschapper Dim Coumou is een kenmerk van hogedrukgebieden dat ze heel stabiel kunnen zijn. Dat betekent dat de kans bestaat dat ze dagen tot soms weken op dezelfde plek blijven liggen, met een hogedrukblokkade als gevolg. "Dat noemen wij blocking, oftewel het blokkeren van een weersysteem."

Hitte blijft hangen

Normaal gesproken trekken hoge- of lagedrukgebieden binnen drie, vier of vijf dagen over Europa heen, maar nu niet. Nu blijft het hangen. "Het is daarom zeker mogelijk dat we voor langere tijd heet weer krijgen", zegt Coumou. "Maar voor hoelang precies kan ik niet zeggen. In modellen kun je maar een dag of tien vooruit kijken, niet veel verder."

Daarnaast speelt de droogte waar Zuid-Europa mee kampt, ook een rol in de aanhoudende hoge temperaturen. Een voorbeeld is Italië: de langste rivier daar, de Po, kampt door een gebrek aan regenval met het laagste waterpeil in zeventig jaar. "Bij een hogedrukgebied leidt droge grond tot hoge temperaturen", legt Coumou uit. "Als er nog vocht aanwezig zou zijn in het oppervlaktewater, heeft dat een verkoelend effect. Maar als de bodem helemaal droog is en er een hogedrukgebied ontstaat, is dat gevaarlijk."