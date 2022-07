Omwonenden slepen staat voor rechter vanwege overlast door Schiphol voor 200.000 mensen

In een normaal jaar mogen van en naar Schiphol 500.000 vliegtuigen vliegen. Vorige maand kondigde het kabinet aan om dit aantal vluchten per eind volgend jaar tijdelijk te beperken, tot 440.000 per jaar. Maar dat is voor de stichting geen reden om nu af te zien van een rechtszaak. De stichting zegt niet hoe weinig vluchten wenselijk zou zijn.

Reactie ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten dat het werk maakt 'van een nieuwe balans tussen het belang van de internationale luchthaven Schiphol en een goede leefomgeving rondom de luchthaven'. Dat gebeurt volgens het ministerie onder meer door het aantal vluchten te verminderen en woningen in de omgeving te isoleren. "Zodra we de dagvaarding hebben ontvangen zullen we deze goed bestuderen."