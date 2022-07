Robert werd midden in de nacht met gezin geëvacueerd om bosbranden Bordeaux

Maar juist op die plek, bij de Dune de Pilat, op zo'n 60 kilometer afstand van Bordeaux, ontstond een brand. Eerst nog klein, vermoedelijk nadat een auto met pech in brand was gevlogen. Maar door de aanhoudende droogte en harde wind laaide het vuur steeds harder op.

Robert is in Nederland brandweerman

Rond 15.00 uur zag Robert, die toevalligerwijs in Nederland brandweerman is, de eerste rookwolken toen hij naar de supermarkt ging. "Dat zat me niet helemaal lekker. Toen we een klein uur later terugkwamen op de camping, zagen we dat de brand al wat groter geworden was."

Robert gokte dat de brand zo'n 1 à 2 kilometer bij de camping vandaan was. "Maar de wind stond nog gunstig, dus we dachten dat we wel veilig zaten daar. Ondanks dat zat het me niet lekker hoor, en mijn vrouw ook niet. Zij wilde al gelijk weg, maar ik zei dat we nog wel even konden wachten."