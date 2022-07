Rijkswaterstaat gaat honderden vlaggen van viaducten verwijderen: 'Enorme klus'

Rijkswaterstaat geeft aan de afgelopen weken nog geen tijd gehad te hebben om de vlaggen te verwijderen. "We waren ontzettend druk met het regelen van de verkeersveiligheid rond boerenmanifestaties op de snelweg. Nu krijgen we eindelijk tijd om de honderden vlaggen te verwijderen."

'Niet in paar dagen weg'

En dat is volgens Fleuren enorm veel werk. "Die zijn niet in een paar dagen allemaal weg. We proberen allereerst onze eigen mensen daarvoor in te zetten, maar soms zullen we ook aannemers in moeten schakelen, als er een hoogwerker nodig is bijvoorbeeld. Daarnaast kan er ook verkeershinder ontstaan als we voor de veiligheid een rijstrook moeten sluiten. Het is dus heel veel werk, een enorme klus."