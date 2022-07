Weken (tevergeefs) wachten op je koffer: 'Knuffel van mijn zoontje kwijt'

Annet en haar man overleggen met hun zoon wat wijsheid is en besluiten nog een paar pogingen te doen om de koffer te vinden. "Maar na drie uur hadden we wel door: dit heeft geen zin. Toen zijn we naar huis gegaan. Het was wel heel vervelend. Er zaten veel persoonlijke spullen in, souvenirs en ook een duur pak dat hij had gekocht voor een bruiloft daar."

'Hier hadden we niet meer op gerekend'

Eenmaal thuis zijn Annet en haar gezin gaan mailen. "Naar Schiphol, naar de vliegmaatschappij, naar de luchthaven in Mexico. We zijn er de hele week achteraan gegaan. Maar we dachten eigenlijk: die koffer zien we niet meer terug."

Maar die angst bleek onterecht: afgelopen zaterdag werd de koffer bij hen teruggebracht. Hij stond in een verborgen hoekje op het erf. "Hoe die bij ons is gekomen? Geen idee. Misschien toch door de vliegmaatschappij of door iemand die 'm per ongeluk heeft meegenomen. Alles zat er nog in. Echt een verrassing, hier hadden we niet meer op gerekend."