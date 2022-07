Makers antisemitische graffiti naar Holocaustmonument: helpt zo'n straf wel?

Het lijkt dus meer het proberen waard, want zekerheid of de maatregel iets oplevert, is er niet. Hoogleraar Sackers: "Nee, om eerlijk te zijn weten we niet of zo'n educatieve maatregel werkt. Dat is lastig te onderzoeken want we kunnen simpelweg niet in het hoofd van de verdachten kijken. Maar uit het jeugdstrafrecht weten we in zijn algemeenheid wel dat educatieve sancties minder recidive laten zien dan enkel het uitzitten van een jeugdgevangenisstraf."

'Vrij uniek vonnis'

Al met al een goede maatregel dus, vinden beide hoogleraren, maar toch komt het volgens Sackers nauwelijks voor dat er een dergelijke bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in Nederland. "Dit kom je echt maar heel weinig tegen. Het is daarmee een vrij uniek vonnis. Waarschijnlijk wordt zoiets niet vaak opgelegd omdat het vrij lastig uit te voeren is. Het kost namelijk veel capaciteit om te controleren of de veroordeelden wel aan de voorwaarden voldoen. In dit geval: gaan ze wel echt naar het monument? Letten ze wel goed op?"