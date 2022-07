Gestolen relikwie 'met Jezus' bloed' achtergelaten bij kunstdetective

Gestolen uit een abdij

In de nacht van 1 op 2 juni werd de kist gestolen uit een abdij in de plaats Fécamp aan Het Kanaal. Sindsdien was die spoorloos. Brand vermoedt dat het niet bewust en gericht is gestolen, maar dat het zonder na te denken is meegegraaid door 'een doorsnee dief'.

Na de diefstal werd de relikwie waarschijnlijk verstopt bij iemand anders, vermoedt Brand. Die zou een kennis in vertrouwen hebben genomen, die vervolgens Brand per mail benaderde. "Om het heiligste der heiligen in huis te hebben is een soort vloek. Ze hebben overwogen het terug naar de abdij te brengen, maar daar hangen camera's. Een andere optie was vernietigen. Ik heb gezegd: zet het dan voor mijn deur. Ze hadden duidelijk toestemming van de dief om dit terug te brengen."

Pakketje voor de deur

Volgens Brand ging vorige week op een avond rond 22.30 uur zijn deurbel. Toen hij bij de deur kwam, stond daar een pakket. Op straat was volgens hem niemand meer te zien. In het pakket zat een goudkleurige kist. Brand zegt dat hij zelf heeft gecontroleerd of het object echt is. "Ik heb alle boeken en beelden bekeken. Dit is niet in drie weken te vervalsen. Het is echt."