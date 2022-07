Niet iedere topsporter is de klos na positieve coronatest: hoe zit dat?

OMT-lid en arts-microbioloog Jan Kluytmans begrijpt goed dat er soepelere coronaregels zijn dit jaar. "We hebben te maken met zeer besmettelijke coronavarianten, maar ook met een virus dat veel minder ziekmakend is. Daarnaast is de immuniteit in de bevolking na vaccinaties en infecties veel beter. Wil je de samenleving nu openhouden, of het EK en de Tour door laten gaan, moet je zorgen dat besmettingen niet uit de hand lopen, maar moet je ook niet op álle kleine signalen reageren."

Testen voor gezondheid renner

Dat er dus niet meer preventief wordt getest bij het EK, is volgens Kluytmans een begrijpelijke keuze. Maar dat het wel gebeurt in de Tour, snapt hij ook. Vooral voor de gezondheid van de renner. "Tussen voetbal en wielrennen zitten grote verschillen. Maar als het om corona gaat, is het grootste verschil dat je als wielrenner urenlang op je limiet moet presteren. Wielrennen is een veel intensievere duursport dan voetbal, het draait echt om enkele procenten of je vooraan in het peloton zit, of dat je niet eens mee kunt rijden."

"Als je dan als renner corona krijgt, hoe minder ziekmakend deze varianten ook zijn, kan dat een behoorlijke impact hebben op je prestaties. Onder meer voor de gezondheid van de renner is het daarom goed om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen door preventief te testen."