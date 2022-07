Man doodgeschoten bij metrostation in Rotterdam

Een man is vanavond doodgeschoten op het parkeerdek van metrostation Coolhaven in Rotterdam. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd.

De politie kreeg rond 21.45 uur een melding dat er meerdere schoten waren gehoord. Direct rukten hulpverleners met veel eenheden uit, maar voor de man was het te laat. Op dit moment is de politie 'met veel mensen aanwezig en op zoek naar de mensen die dit hebben gedaan', zegt een woordvoerster ter plaatse. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Het onderzoek is in volle gang.