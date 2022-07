'Ik hoorde zijn nek kraken', Vlaamse Inge kapot na dood chihuahua's

Inge probeerde erachteraan te gaan, met haar twee andere chihuahua's aan de lijn. "Ik heb zo hard geschreeuwd, ik maakte volgens mij de hele straat wakker." Inges vriend ging vervolgens op de bulterriër af, maar zonder succes. "De hond viel een andere chihuahua van ons aan, hij heet Speedtje. Die liep flinke verwondingen op." De hond hapte toen ook nog naar Inge en haar derde chihuahua, Spooky, maar ze raakten niet gewond. Vervolgens ging die door toedoen van Inges vriend uiteindelijk weg.

Inge ging direct met haar verwonde chihuahua Speedtje naar de dierenarts toe. "Hij had een gebroken rug", zegt ze. "We hebben van de arts pillen gekregen om de pijn te verminderen, maar helaas vonden we hem vanochtend levenloos aan."

Verdrietig

Inge en haar vriend zijn ontzettend verdrietig. "Ik kan niet goed verwoorden hoe ik me voel. Ik voel me leeg en volledig van de kaart. Mijn honden zijn mijn kinderen. Twee kinderen van ons zijn vermoord." Ook Spooky, de overgebleven chihuahua, heeft het zwaar. "Normaal kruipt die bij ons op de bank, maar nu wil die vooral met rust worden gelaten. Ik snap het ook, hij is z'n twee broertjes kwijt."