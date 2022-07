Gemeente Huizen: conflict in drugsmilieu waarschijnlijk oorzaak van explosie

Vermoed werd toen dat de opgepakte man ook met de dreiging rondom het huis aan de Roef in Huizen te maken had. Of er daarmee ook een verband is tussen de ontploffing van afgelopen nacht en de eerdere gebeurtenissen, staat volgens de politie niet vast: "Dat scenario bekijken we zeker. Maar we beschouwen dit nu eerst als losstaand incident dat wordt onderzocht."

Buurtbewoners reageren geschokt op de gebeurtenissen. "Het is bizar. Dat zoiets in de wijk kan gebeuren. Beangstigend ook", zegt een man in onderstaande video: