VVD-prominent Kroes lobbyde voor Uber ondanks verbod EU

Kroes benaderde bewindslieden, topambtenaren, en premier Mark Rutte uit naam van Uber. Het miljardenbedrijf wilde via Kroes invloed uitoefenen op de taxiwetgeving en op een strafrechtelijk onderzoek naar Uber.

Dat blijkt uit de Uber Files, meer dan 124.000 interne documenten van Uber. Die documenten werden gelekt aan The Guardian, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het lek bevat bedrijfsdocumenten, e-mails, notulen, memo's en chatberichten. In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de Uber Files.

'Geen formele of informele rol'

Kroes was van 2004 tot 2014 lid van de Europese Commissie. In november 2014 stopte ze als Eurocommissaris en in mei 2016 trad ze aan bij Uber. Eurocommissarissen moeten volgens de afspraken na te zijn gestopt achttien maanden wachten voor ze mogen werken bij een bedrijf dat verband houdt met hun politiek werkzaamheden. Uit de gelekte mails blijkt dat ze daarvoor al meerdere keren met betrokken bewindslieden sprak.

In een reactie laat Kroes aan Investico weten dat ze 'geen formele of informele rol' had bij Uber vóór haar officiële aanstelling als voorzitter van Ubers adviesraad in mei 2016. Ze stelt dat ze vanaf begin 2015 toestemming had om als speciaal gezant op te treden voor een Nederlandse overheidsdienst, om in die rol start-ups naar Nederland te halen.