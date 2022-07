Vrouw slaat trambestuurster gebroken neus: 'Totaal onacceptabel'

De vrouw wilde bij de halte Schubertplein instappen met een kinderwagen. De bestuurster vroeg haar dit te doen bij de ingang die hiervoor bedoeld is. Een woordenwisseling mondde uit in een vechtpartij tussen de twee vrouwen, waarbij de bestuurster meerdere keren in haar gezicht werd geslagen.

'Pijnlijke ervaring'

Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf RET, de werkgever van de bestuurster, is het 'totaal onacceptabel' dat dit is gebeurd. Het gaat nu goed met de vrouw, maar de schok is groot. "Het is een hele pijnlijke ervaring voor haar. Je moet van onze collega's afblijven." RET heeft aangifte gedaan van de mishandeling. "Dit kan gewoon echt niet."

De Schiedamse was weggelopen, maar kon iets later worden aangehouden.