Ongewenst verspreiden van privégegevens wordt strafbaar

De minister laat weten dat de wet dus niet alleen bedoeld is voor ambtenaren, maar dat hiermee ook anderen kunnen worden geholpen. Bijvoorbeeld als een ex-partner gegevens op internet zet om iemand bang te maken.

Doxing apart strafbaar maken

Veel vormen van intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking. Maar volgens de minister is het nodig doxing apart strafbaar te maken. Nu is vervolging van deze praktijken namelijk nog lastig, omdat er vaak geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Voordeel is ook dat providers en online platformen straks beter kunnen optreden om dit soort informatie te verwijderen. Daarnaast kunnen slachtoffers een civiele procedure beginnen tegen degene die de informatie heeft geplaatst.