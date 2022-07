Openbaar Ministerie gaat 16-jarige Jouke niet vervolgen

Meerdere boeren demonstreerden dinsdagavond in de buurt van Heerenveen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest escaleerde toen de 16-jarige Jouke samen met een paar andere boeren en hun tractoren de snelweg probeerden op te rijden. De politie loste daarbij uiteindelijk een schot dat in het frame van de trekker van Jouke terechtkwam.

'Geluk dat ik nog leef'

De politie liet later in een verklaring weten dat zij dat deed omdat de bestuurder van de tractor probeerde in te rijden op agenten bij de politieblokkade bij de oprit van de A32 in Heerenveen. Jouke liet vandaag in een reactie weten dat hij 'rustig reed' toen hij ineens een knal hoorde en zei dat hij van geluk mag spreken 'dat hij het heeft overleefd'.