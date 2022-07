'Politieagent ondergedoken die betrokken was bij protest Heerenveen'

De regionale kranten schrijven dat een agent gisteravond onder bewaking het dorp waar hij woont, heeft verlaten. Zijn huis zou sinds vandaag worden beveiligd. Of het gaat om de agent die dinsdagavond schoot, is niet bekend.

De politie en het Openbaar Ministerie willen de berichtgeving bevestigen noch ontkennen. "Daar doen wij geen mededelingen over", laat een woordvoerder aan RTL Nieuws weten.

'Blijf van agenten af'

Voorzitter Wim Groeneweg van politievakbond ACP is in ieder geval woedend over de situatie die nu is ontstaan, vertelt hij desgevraagd. "Je hebt agenten met rust te laten. Iedereen die dat niet doet, is volledig de weg kwijt en werkelijk onbeschoft bezig. Je blijft met je vingers van onze agenten af."