Waarom staan windmolens soms stil?

Reden 5: onderhoud

Zie je een boel windmolens op rij draaien, maar ééntje niet? Dan is de kans groot dat hij stuk is. Kortsluiting, slijtage, onderhoud, het kunnen allemaal redenen zijn om de windmolen even stil te zetten. Het blijft natuurlijk een apparaat dat ook gewoon stuk kan gaan. De gemiddelde windmolen gaat zo ongeveer 20 jaar mee voordat hij vervangen moet worden.

Reden 6: ijs

Sneeuw, ijzel, het kan zorgen voor ijs op de bladen van de molen. Je kunt je voorstellen dat dit flink gevaarlijk is als de bladen beginnen te draaien. Is dat het geval, dan wordt het gedetecteerd door de windmolen. Even wachten met draaien dus.

En de laatste: te weinig wind

Er is nog een laatste reden voor het niet draaien van de windmolens. Geen of te weinig wind. Onder windkracht 2 draaien ze simpelweg niet. Ze staan dan wel in de vrije stand, en kunnen gaan draaien wanneer er wel genoeg windkracht is.