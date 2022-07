Nepnieuws over boerenprotesten gaat wereldwijd viraal

Reactie

RTL Nieuws heeft Bexte om een reactie gevraagd, maar hij antwoordde dat hij 'te druk is' om ons te woord te staan. Op de vraag waarom hij de tweet geplaatst heeft, en of hij zich er van bewust is dat hij nepnieuws verspreidt, gaf hij geen antwoord meer. Hij heeft de tweet over de tank, die dus al ruim 1,7 miljoen keer bekeken was, vanmiddag verwijderd.