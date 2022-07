Lars maakt wiskunde sexy op TikTok: 'Wil leuke kanten laten zien'

'Mooi als je één opdracht kraakt'

Quintijn Puite is een van de organisatoren van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Vanuit de TU Eindhoven scout hij leerlingen en organiseert hij trainingen om uiteindelijk de beste zes mee te nemen naar de wedstrijd. Ook werkt hij als docent wiskunde op een middelbare school.

Hij vertelt over hoe de Olympiade eruitziet. "De wedstrijd bestaat uit twee dagen. Elke dag moeten de deelnemers drie opgaven maken. Daar krijgen ze 4,5 uur de tijd voor. Zo'n opdracht gaat tijdens die uren helemaal voor je leven. Het is al mooi als je één opgave weet te kraken. Als het je lukt om er twee op te lossen, is dat helemaal knap."

In totaal doen 600 scholieren uit meer dan 100 landen mee aan de wedstrijd. De helft daarvan gaat met een medaille naar huis, zegt Puite. "Ongeveer 50 mensen pakken een gouden medaille, iets van 100 gaan met een zilveren medaille naar huis en ongeveer 150 met een bronzen medaille."

Selectieproces

De zes teamleden zijn geselecteerd uit duizenden deelnemers. "Dat selectieproces begon anderhalf jaar geleden", zegt Puite. "Van die duizenden deelnemers kiezen we de beste 1000 uit voor de tweede ronde. De beste 150 gaan vervolgens door naar de finale en daaruit kiezen we de beste 30 met wie we een jaar trainen. Sommige teamleden hebben wel vier jaar aan dit trainingsprogramma meegedaan, elk jaar op een hoger niveau."

Wat opvalt is dat er geen meisjes bij de laatste zes zitten. Een reden kan Puite daarvoor niet geven, maar wel zegt hij dat jongens vaak net wat meer durven dan meisjes. "Meisjes zeggen sneller: ik heb een te druk jaar en wil geen lessen missen op school." Toch verwacht hij volgend jaar wel een meisje in het team. "Ja, zij is een aanstormend talent."