Dode bultrug aangespoeld op Vlieland, eerste keer in 10 jaar

Op Vlieland is vanochtend een dode bultrug aangetroffen. Het dier lag op de Vliehors, een westelijke strandstrook van het eiland. Het is nog onduidelijk of het gaat om de bultrug die in mei en juni nog voor de Belgische en Nederlandse kust werd gezien.

Volgens de website walvisstrandingen.nl is het voor het eerst in 10 jaar dat er een bultrug aanspoelt in ons land. Toen gebeurde dat op 12 december 2012 op het onbewoonde eilandje Razende Bol, in de buurt van Texel. Bultrug Johannes Toen kreeg de aangespoelde bultrug zelfs een naam: Johannes. Het dier spoelde levend aan, en stierf een paar dagen later. Twee dierenartsen gaven het dier toen zelfs een spuitje om hem uit zijn lijden te verlossen, maar dat werkte niet. Later stierf het dier toch aan acute spierschade. Bultrug Johannes in 2012. © ANP Volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn wordt het dier dat is gevonden op Vlieland nu onderzocht door onderzoekers van de Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en Naturalis. Het dier zal naar Harlingen worden gesleept. "Daar wordt gekeken wat de doodsoorzaak is." Ook wordt de maaginhoud van het dier geanalyseerd. "Dat kan belangrijke inzichten geven of de bultrug in de Noordzee heeft gegeten." Lees ook; 'Beroemde' bultrug duikt weer op voor Zeeuwse kust