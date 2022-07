Levenslang voor Delano R. en 2 medeverdachten in monsterproces Caloh Wagoh

Volgens de rechter was Delano R. dag en nacht bezig met de criminele organisatie en meende hij te kunnen beschikken over het recht tussen leven en dood. Over andere verdachten zei de rechter onder meer dat er werd onderhandeld over een leven alsof het niets betekent.

'Onverholen knulligheid'

"Het gemak waarmee beslist werd over leven en dood van anderen is onthutsend en kent nauwelijks zijn weerga", zei de officier van justitie eerder in de zaak. "Naast de gruwelijke feiten is het gebrek aan professionaliteit en soms de onverholen knulligheid bij het plegen en voorbereiden van een groot deel van de delicten, ronduit bizar te noemen."

Caloh Wagoh-oprichter Delano R. zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub uitgezet. In deze video leggen we uit waar strafzaak Eris om draait: