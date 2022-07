Het wordt een zomer vol wespen, en dat is best goed nieuws

Een ander insect dat we niet graag zien, is de mug. Vooral 's nachts houden we die liever op afstand. Het doel van dit artikel was vooral de positieve kanten van het beestje naar voren te laten komen, maar helaas: "Ik vrees dat ik voor de mug weinig te bieden heb op dat gebied", zegt Van Vliet.

Virussen door muggen

Toch is er wel iets. De mug staat, zoals we eerder zeiden, op het menu van flink wat andere insecten. Ook vissen houden wel van de mug als tussendoortje. De mug functioneert daarom prima in de voedselpiramide. "Maar voor ons is hij niet heel positief te noemen."