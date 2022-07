RIVM: 305.000 operaties uitgesteld door corona, enorme gezondheidsschade

"De wachttijd was heel vervelend", zegt haar moeder Lotte daar nu over. "We moesten drie maanden aangesloten antibiotica gebruiken omdat ze zo ziek was."

Roos kon uiteindelijk op 16 december geopereerd worden. "Dat was heel fijn, want daarna was ze een paar maanden niet ziek." Sinds april gaat het weer slechter met Roos. Haar moeder hoopt dan ook niet dat er een nieuwe coronagolf komt, want Roos heeft de zorg hard nodig. Maar of Lotte kan niet zeggen dat ze er vertrouwen in heeft dat het ook echt niet gebeurt. "Ik ben er wel bang voor."