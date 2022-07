Djokovic te sterk: Wimbledon-sprookje voorbij voor Van Rijthoven

In het restant slaagde Van Rijthoven er niet meer in echt aanspraak te maken op een sensationele zege. In de derde set kwam hij snel met 5-0 achter en hij oogde opgelucht toen hij de stand op 5-1 bracht. Ook in de vierde set dicteerde Djokovic, die steeds minder fouten maakte en de bij vlagen wat radeloze Van Rijthoven meer ballen liet missen.

Van de Zandschulp tegen Nadal

De Nederlander sloeg twintig aces, tegenover zeven voor Djokovic. Toch werd Van Rijthoven zes keer gebroken en won hij 'slechts' twee derde van de punten op zijn eerste service, een aanzienlijk lager percentage dan eerder in het toernooi.

Morgen komt Botic van de Zandschulp ook nog in actie in de vierde ronde. De beste tennisser van Nederland treft Rafael Nadal, die dit jaar al twee grand slams heeft gewonnen. Voor het eerst in twintig jaar wist er een Nederlandse man door te dringen tot de laatste zestien in Londen.