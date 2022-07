Schade aan auto gooit roet in eten voor Verstappen, Sainz wint GP van Engeland

Verstappen zag zijn voorsprong op zijn belager Leclerc slinken van 49 tot 43 punten. Hij toonde zich na de wedstrijd voor de camera van Viaplay niet ontevreden dat hij toch nog zes punten had gescoord.

Verstappen uitgejoeld

Achteraf bleek dat de Nederlander een groot deel van de race met een kapotte bolide had gereden: "Toen ik uitstapte keek ik onder de vloer en alles lag eraf. De linker zijkant was helemaal kapot gescheurd. In deze auto's is de vloer ontzettend belangrijk voor de neerwaarts druk. Met zo'n scheur heb je geen balans meer en verlies je heel veel tijd."

In de aanloop naar de GP van Engeland werd Verstappen door het publiek uitgejoeld, omdat zijn schoonvader Nelson Piquet racistische taal had gebruikt toen hij het over Mercedes-coureur Hamilton had. Daarover zie je meer in deze video: