Boeren blokkeren ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong

"We kunnen niet erin en niet eruit", zegt hij verder over de gevolgen van de blokkade. "Dat betekent, zoals het er nu uitziet, dat wij de Floriade vandaag niet kunnen bevoorraden." Het bedrijf zou ook ijs leveren aan het festival Down the Rabbit Hole, maar dat heeft volgens De Jong nog wel genoeg op voorraad. Ook had een aantal bedrijven een ijskar gehuurd, maar die afspraken heeft De Jong moeten afzeggen.

Hoe lang de blokkade gaat duren, weet hij niet. "Ik wacht het af."

Onacceptabel

Het Kamerlid zegt er begrip voor te hebben 'dat boeren hun stem laten horen'. Het is volgens hem wel onbegrijpelijk en onacceptabel dat ze dat doen door andere mensen schade toe te brengen. "Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten."

De politie zegt dat er alleen kort na 08.00 uur melding is gedaan 'dat er iets aan het ontstaan was' bij het bedrijf in Gorredijk en heeft geen aanwijzingen dat de situatie escaleert. Volgens een woordvoerster staan er zes of zeven trekkers langs de weg en zou er geen sprake zijn van een blokkade.