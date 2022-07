Boeren en politici verenigen met bemiddelaar: 'Dat is heel ingewikkeld'

Kramer vindt het goed dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt en nadenkt over hoe ze de communicatie met de boeren kunnen herstellen. "We weten dat we in Nederland problemen hebben met onze bestuurscultuur, kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire."

"De boeren hebben het gevoel dat er over hen wordt beslist zonder dat ze daar zelf iets in te zeggen hebben gehad. Dan schieten mensen in de aanval. We hebben een bestuurscultuur nodig die open en transparant is. De Tweede Kamer moet dus laten zien dat ze de ernst van het probleem ziet."

Échte pijnpunten

In een reactie laat de grootste boerenorganisatie van Nederland, LTO, weten dat het tijdens het gesprek belangrijk is om het over de inhoud te hebben. "Het is onmogelijk om de huidige zorg en onrust te bespreken zonder daarbij de échte pijnpunten van de aanpak van de stikstofproblematiek te adresseren."

"We moeten kunnen praten over de belangrijkste thema's, zoals het doel van de 50 procent reductie in 2030." Als geschikte bemiddelaar denken zij aan hoogleraar Elbert Dijkgraaf. "Hij heeft immers het vertrouwen onder zowel boeren en tuinders als bij de overheid."

De groep Agractie Nederland zegt dat het noodzakelijk is dat het kabinet met hen in gesprek gaat om te voorkomen dat zaken nog verder escaleren. "Dit hebben we de afgelopen weken en maanden ook herhaaldelijk verzocht. We vinden het belangrijk dat deze gesprekken plaatsvinden met minister Van der Wal of premier Rutte, omdat zij de verantwoordelijken zijn voor de hoofdlijnennota."