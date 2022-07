Ketikoti op steeds meer plekken gevierd: 'Liedjes over vrijheid gezongen in de klas'

Zij is al 20 jaar betrokken bij de organisatie van Keti Koti en zag hoe hoe het in die tijd is uitgegroeid van een kleine herdenking in Amsterdam, naar een festival waar 40.000 mensen op af komen.

"Er heeft een enorme shift plaatsgevonden. Het werd elk jaar drukker en belangrijker. Ik denk dat het in een stroomversnelling terecht is gekomen, waardoor meer bereidwilligheid is gekomen om over het slavernijverleden te spreken, en er ook beter geluisterd wordt. Ook de zwartepietendiscussie en de Black Lives Matter-beweging hebben daaraan bijgedragen. Met name de jeugd staat ervoor open."

Steeds meer plekken

Dat leidt ertoe dat Ketikoti op steeds meer plekken gevierd wordt. "Er zijn comités ontstaan in het hele land. In sommige steden is het echt een festival waar de vrijheid gevierd wordt, maar op andere plekken ligt de nadruk meer op herdenken", ziet Foster.

Op onderstaand kaartje zie je op welke plekken Ketikoti inmiddels in ieder geval gevierd wordt. Mogelijk is dit kaartje niet compleet, er kunnen steden en dorpen zijn waar het ook gevierd wordt: