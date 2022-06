Gonny woont vlak bij hoogspanningslijn: 'Heb veel vragen over gevaar'

Magnetische velden

De magnetische velden rond hoogspanningsvelden vormen een mogelijke verklaring voor het verhoogde risico op leukemie. Secretaris van de commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad Eric van Rongen legt uit hoe dat zit. Hij vertelt eerst wat een magnetisch veld is: "Als er spanning staat op een leiding, zorgt dat voor een elektrisch veld. Als er stroom doorstroomt, genereert dat een magnetisch veld. Dan ontstaat er een soort krachtenveld."

Een magnetisch veld is in staat om in andere structuren, zoals het menselijk lichaam, dingen te veranderen, gaat hij verder. "Je moet dan denken aan veranderingen in weefsels bijvoorbeeld. Die veranderingen kunnen tot gezondheidseffecten leiden." Bij een ander type elektromagnetische velden, zoals straling die afkomstig is van mobiele telefoons of in magnetrons wordt gebruikt, wordt de straling omgezet in warmte. "Die warmte kan leiden tot schadelijke effecten in het lichaam."

Maar bij magnetische velden zoals die worden opgewekt bij het elektriciteitsnet, is het zoeken naar welk mechanisme een rol speelt. "We weten alleen dat de velden er zijn en in het lichaam kunnen doordringen. Bij hoge veldsterktes weten we dat ze zenuwen kunnen stimuleren, wat kan leiden tot onwillekeurige spierbewegingen. Bij het hart is dat levensgevaarlijk. Maar dan praten we over een veldsterkte duizend keer hoger dan onder hoogspanningslijnen."