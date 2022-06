Twee inzittenden gecrasht vliegtuigje in Zwarte Meer zijn overleden

Het toestel stortte vanochtend neer en al snel was duidelijk dat er maximaal twee mensen aan boord konden zijn. Het gaat om een klein toestel van vliegschool Zelf Vliegen.

'Nog niet geborgen'

De woordvoerder laat weten dat de slachtoffers nog wel in het vliegtuig zitten. "Dat is nog niet geborgen. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren." De politie Midden-Nederland zegt dat het vliegtuigje lastig te bereiken is voor de bergers. "Het ligt aan de rand van een vaarroute."